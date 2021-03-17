Гончаренко заявил, что у него есть силы продолжить работу в ЦСКА

https://static.news.ru/photo/527f8314-8759-11eb-87db-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/pfc_cska

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Зенита» в 23-м туре РПЛ. «Армейцы» на своём поле уступили со счётом 2:3.

Футболисты «Зенита» обыграли московский ЦСКА. Встреча прошла в столице.

Мы хорошо смотрелись в начале, забили гол, были предпосылки выжать второй, но не получилось. Не удалось усилить давление, теряли мячи. Потом не добежали, пропустили. После удаления минут 15 приходили в себя. Надо отдать должное команде за борьбу. Но мне не понравилось, как мы действовали на правом фланге, много позволяли создавать за спиной Марио Фернандеса, — подчеркнул наставник ЦСКА.

Также тренер отметил, что у него есть силы продолжить работу в ЦСКА.

Силы эмоциональные работать дальше у меня есть. Сейчас длительная пауза, это поможет забыть текущие результаты и работать дальше на концовку чемпионата, — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

Как писал NEWS.ru, московский «Спартак» в столичном дерби в 22-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл «Динамо» со счётом 2:1.

«Динамо» открыло счёт, на 20-й минуте защитник «Спартака» Павел Маслов отправил мяч в свои ворота. Виктор Мозес на 30-й минуте забил ответный гол. Победу «Спартаку» во втором тайме принёс Александр Соболев, реализовавший пенальти на 63-й минуте.