https://static.news.ru/photo/e65229ae-e50f-11e9-a74d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главный тренер московских «армейцев» Виктор Гончаренко накануне поединка второго тура группового турнира Лиги Европы с испанским «Эспаньолом» отметил, что предстоящая игра будет отличаться от тех, что его команда проводит в чемпионате России.

Сказать, что накануне матча есть беспокойство, наверное, неправильно. Но для нас эта игра будет отличаться от тех, которые мы проводим в чемпионате страны. Точно так же этот матч будет отличаться и для «Эспаньола» от тех игр, которые он проводит в своём чемпионате, потому что в еврокубках футбол несколько иной, чем в испанской лиге, — подчеркнул наставник «красно-синих».

При этом главный тренер ЦСКА отметил, что не слишком успешное выступление «Эспаньола» на старте нынешнего чемпионата Испании не должно никого вводить в заблуждение.

Мы ни в коем случае не должны думать, что у соперника что-то идёт не так в своём чемпионате, исходя из его результатов. Все соперники, с которыми он до этого играл, — «Гранада», «Вальядолид», «Сельта», «Реал Сосьедад» — не переигрывали «Эспаньол», а в каких-то встречах наш соперник даже имел преимущество. Поэтому не слишком хорошие результаты «Эспаньола» не должны вводить нас в заблуждение, — предостерёг Гончаренко.

Виктору Гончаренко напомнили, что ровно год назад его команда обыграла мадридский «Реал» в Лиге чемпионов, и спросили его, как ЦСКА изменился за это время в преддверии очередной встречи с испанским клубом.

Так много игр было, что уже забываешь, что было год назад. Но мы стали более опытными, научились дожимать матчи, в которых имеем преимущество, стали лучше действовать в концовках игр. Пока старая версия ЦСКА ещё не просматривается, но опыт уже появляется. Стало больше коммуникации внутри коллектива, мы лучше друг друга понимаем, коллектив стал более сплочённым, — констатировал наставник «армейцев».

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