Голы, трофеи и поножовщина: история Квинси Промеса

Квинси Промес впервые оказался в «Спартаке» в далёком 2014 году. Он успел провести за команду 165 матчей, забить 75 мячей, а также выиграть с ней чемпионат России, завоевать Суперкубок страны и стать любимцем спартаковских болельщиков. В честь юбилея игрока вспоминаем основные вехи в его карьере.

До «Спартака»

Промес — голландец с суринамскими корнями. Игрок родился в Амстердаме, а главным его увлечением с детства стал футбол. Мальчику удалось попасть в академию «Аякса», где он дошёл до молодёжной команды, но карьера Промеса в Амстердаме не сложилась из-за проблем с дисциплиной.

В итоге в 17-летнем возрасте Промес переехал в Энсхеде, где начал играть за молодёжку «Твенте», а затем и дебютировал в составе команды в чемпионате Нидерландов. В сезоне-2012/2013 голландец поиграл в аренде за скромный «Гоу Эхед Иглс», где неплохо себя проявил, после чего вернулся в «Твенте».

Вторая попытка закрепиться в составе «тюккерс» оказалась гораздо удачнее: Промес стал лидером «Твенте», забив 11 мячей в 31 матче, и привлёк внимание европейских клубов.

Первое пришествие

Наиболее предметный интерес был у московского «Спартака», который при трансферной стоимости голландца в 3,5 миллиона евро выложил за него аж 11,5 миллиона. Тогда многих болельщиков и экспертов такая расточительность возмутила, но время показало, что покупка Промеса была одним из немногих по-настоящему удачных решений спартаковских селекционеров.

Потраченные на него деньги голландец начал отбивать в первом же сезоне. В 28 матчах РПЛ вингер отличился 11 раз, он покорил болельщиков высокой скоростью, в том числе при работе с мячом, отличным ударом, умением обыграть один в один и принять нестандартное решение.

Квинси Промес Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В следующем сезоне Промес забил уже 18 мячей и стал вторым бомбардиром чемпионата, а также был признан фанатами лучшим игроком команды. Однако главные успехи голландца в России случились через год. Летом 2017 года «Спартак» завоевал долгожданное чемпионство, а заслуга Промеса в этом успехе была огромной. Он забил 12 мячей и сделал аж десять голевых передач. Некоторые встречи вингер переворачивал в одиночку. Позже голландец взял с «красно-белыми» ещё и Суперкубок, забив в решающем матче «Локомотиву» один из голов.

Европейский вояж

Феноменальная игра Промеса за «Спартак» не могла не обратить на себя внимание более серьёзных европейских клубов, но перед этим он выдал ещё один мощный сезон за «Спартак» с 15 забитыми мячами в РПЛ и несколькими крутыми матчами в Лиге чемпионов. Завоевать новых трофеев с москвичами не удалось, а летом 2018-го голландец перешёл в «Севилью».

На трансфере Промеса «Спартак» заработал 21 миллион евро, но стать основным игроком в испанском клубе голландец так и не смог. В чемпионате Испании сезона-2018/2019 он вроде бы провёл целых 33 матча, но в большинстве из них вингер выходил на замену. Итогом стали суперскромные для него два гола и четыре результативные передачи.

В итоге через год «Севилья» решила избавиться от Промеса и продала его на родину в «Аякс» уже за 15,7 миллиона евро. Там голландец на протяжении двух лет выступал с переменным успехом. На каких-то отрезках форвард становился лидером команды, а на каких-то усаживался в запас, а окончательно карьеру Промеса в Голландии разрушил мутный инцидент, случившийся летом 2020 года. Как стало известно только спустя несколько месяцев, голландца заподозрили в нанесении ножевого ранения родственнику на семейной вечеринке. Расследование идёт до сих пор, а Промесу грозит реальный тюремный срок.

Тот случай поставил крест на карьере Промеса в Голландии, там он резко стал супернепопулярной персоной. После этого как раз и нарисовался вариант со «Спартаком», поэтому зимой 2021-го вингер с радостью упаковал вещи и отправился в клуб, ставший главным в его футбольной биографии.

Возвращение

Во второй раз «Спартак» заплатил за Промеса 8,5 миллиона евро, «красно-белые» также уточнили, что в условиях договора обезопасили себя от возможных потерь, связанных с уголовным делом в отношении голландца.

Пока Промес провёл в «Спартаке» два раза по полсезона, но прежнего Квинси болельщики москвичей так и не увидели. Эпизодически голландец демонстрирует яркий футбол, но стабильно высокого уровня, которым он славился во время первого периода выступлений в Москве, форвард так и не показывает. В 13 матчах нынешнего сезона в активе Промеса четыре мяча при нуле голевых передач. Болельщики «красно-белых» верят, что вторая часть чемпионата станет для него успешнее.

В сборной

Промес начал выступления за сборную Голландии в том же 2014 году, когда впервые стал футболистом «Спартака». В итоге он провёл за «оранжевых» ровно 50 матчей, в которых забил семь мячей.

Квинси Промес (справа) imago images/Pro Shots/ТАСС

Лидером сборной голландец так и не стал, кроме того, вместе с ним команда сенсационно провалила отборы к Евро-2016 и чемпионату мира 2018 года в России. Шанс выступить на крупном турнире Промес получил только нынешним летом на чемпионате Европы, но там он был эпизодической фигурой. Вингер дважды вышел на замену, не отметившись ничем запоминающимся.

После турнира Промеса больше не вызывали в сборную. Возглавивший национальную команду Луи ван Гал заявил, что не будет делать этого из-за подозрений вингера в совершении уголовного преступления.