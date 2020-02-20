https://static.news.ru/photo/5f1dd49c-5369-11ea-bf75-fa163e074e61_660.jpg Денис Черышев Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов итальянская «Аталанта» из Бергамо на стадионе «Сан-Сиро» в Милане одержала крупную победу над испанской «Валенсией» — 4:1 (2:0).

У хозяев дубль сделал Ханс Хатебур (голы на 16-й и 62-й минутах), по одному мячу забили Йосип Иличич (42-я минута) и Ремо Фройлер (57-я).

Автором единственного гола у гостей стал на 66-й минуте Денис Черышев. Полузащитник сборной России вышел на замену на 65-й минуте и почти сразу распечатал ворота «Аталанты», сохранив, таким образом, шансы «Валенсии» на победу по сумме двух матчей (ответная игра состоится 10 марта) и выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

В другом поединке 1/8 финала прошлогодний финалист Лиги чемпионов — лондонский «Тоттенхэм» — на своём поле уступил немецкому клубу «РБ Лейпциг» — 0:1 (0:0).

Единственный мяч на 58-й минуте с пенальти забил форвард гостей Тимо Вернер.

Мадридский «Атлетико» в первом поединке стартового раунда плей-офф Лиги чемпионов дома с минимальным счётом одолел английский «Ливерпуль», писал ранее NEWS.ru.