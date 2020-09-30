Глушаков подписал контракт с «Химками»

https://static.news.ru/photo/7283b506-03e5-11eb-8eaf-fa163e074e61_660.jpg Денис Глушаков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков подписал контракт с подмосковным футбольным клубом «Химки».

Добро пожаловать, Денис Глушаков, — сообщается в Instagram ФК «Химки».

Последним клубом 33-летнего футболиста был «Ахмат», за который он играл до конца июля 2020 года. В прошлом сезоне в составе этой команды он забил шесть голов.

Как писал NEWS.ru, два месяца назад Денис Глушаков официально попрощался с «Ахматом», с командой, в ряды которой он вступил летом 2019 года. У него была возможность продолжить сотрудничество с грозненским клубом. Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявлял, что с Денисом был подписан контракт по схеме «1+1» и если бы футболист не захотел присоединиться к одной из московских команд, то он мог спокойно ещё год играть в «Ахмате». Но Денис решил уйти. Потом он целый месяц «скитался» по московским клубам.