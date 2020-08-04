Глушаков объявил об уходе из грозненского «Ахмата»

https://static.news.ru/photo/1028406c-d65d-11ea-b118-fa163e074e61_660.jpg Фото: glushak8/instagram.com

33-летний полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков подтвердил информацию о том, что покидает клуб.

Пришло время двигаться дальше, но сначала хочу от всего сердца поблагодарить «Ахмат», всех болельщиков, Чеченскую Республику и город Грозный — спасибо за атмосферу и гостеприимство. Тренерскому штабу, всем футболистам, персоналу, работникам базы — отдельное уважение, удачи и больших побед впереди, — написал спортсмен в Instagram.

По его словам, ему пришлось прокомментировать эту ситуацию, так как появилось много слухов о его работе. Сейчас Глушаков тренируется по своей программе. Кроме того, он ведёт переговоры с несколькими футбольными клубами.

Футболист перешёл в «Ахмат» в июле 2019 года. До этого он выступал за «Спартак». В этом сезоне он выходил на поле в 24 матчах и забил четыре гола. Контракт игрока с командой был рассчитан до конца этого сезона. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет €1,6 млн.

NEWS.ru писал, что владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал слухи о возвращении Глушакова в клуб. Футболист выступал за московскую команду с 2013 по 2019 год.