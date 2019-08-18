https://static.news.ru/photo/ac81aab2-c1b3-11e9-ad47-fa163e074e61_660.jpg Денис Глушаков Фото: instagram.com/glushak8

Российский хавбек «Ахмата» Денис Глушаков пожаловался на журналистов, которые создали ему негативный образ. По словам 32-летнего футболиста, кому-то выгодно раздувать «мыльный пузырь» из ничего. Так он прокомментировал информацию о конфликте с нынешним тренером «Ахмата» Рашидом Рахимовым.

В последний год я вообще перестал прессе верить. А то сделали из меня изгоя, демона и нехорошего человека. Раздули мыльный пузырь. Устроили небольшое шоу. Люди, получается, вопросы сами задают и сами на них отвечают: сам танцую, сам пою, сам билеты раздаю, — приводит его слова « Чемпионат ».

По его словам, он старается не обращать внимания на сплетни и домыслы. Вместо этого спортсмен намерен сконцентрироваться на работе.

На слухи вообще не обращаем внимания. Я не так долго в команде, но вижу, как Рашида Маматкуловича уважают и поддерживают, — заключил спортсмен.

Ранее анонимные Telegram-каналы опубликовали сведения, согласно которым Рахимов потерял контроль над раздевалкой и будет уволен.

Как писал News.ru, Никулинский суд Москвы официально расторг брак полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова и его супруги Дарьи. Игрок будет платить алименты в размере трети всех доходов плюс ещё 100 тыс. рублей ежемесячно на содержание жены до достижения младшей дочерью трёхлетнего возраста.