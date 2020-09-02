Главный тренер «Зенита» Семак отдал мошенникам крупную сумму денег

https://static.news.ru/photo/8f62a24e-ed34-11ea-a9a9-fa163e074e61_660.jpg Сергей Семак Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна рассказала, как её муж стал жертвой мошенников. Мужчина лишился крупной суммы денег из-за чрезмерного доверия.

Женщина написала в социальной сети Instagram, что Семаку пришло сообщение в WhatsApp от якобы бывшего партнёра по команде. На аватарке была фотография приятеля.

Папа умирает от рака, все деньги уже потратил, зная твоё доброе сердце, — одна надежда на тебя, — написал мошенник, рассказала Анна Семак.

По её словам, главный тренер «сине-бело-голубых» перевёл «приятелю» крупную сумму денег, после чего мошенник его заблокировал.

Женщина рассказала, что подобным способом пытались обмануть их сына. В социальной сети от имени мамы его друга было опубликовано сообщение о срочном сборе средств на лечение из-за аварии. Анна Семак не стала переводить деньги, заподозрив неладное. Через некоторое время владелица аккаунта написала, что её взломали, а никакой аварии на самом деле не было.

Супруга тренера «Зенита» призналась, что старается не обращать внимание на подобные призывы о помощи, предпочитая помогать только официальным благотворительным фондам.

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