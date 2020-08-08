Главный тренер ФК «Сочи» прокомментировал матч со «Спартаком»

https://static.news.ru/photo/083af1a2-da7b-11ea-941b-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/pfcsochi

Главный тренер ФК «Сочи» Владимир Федотов подвёл итоги матча первого тура чемпионата Российской премьер-лиги с московским «Спартаком» (2:2).

Начали неплохо, но потеряли бдительность при стандартном положении и пропустили мяч. Это немного выбило из колеи, из-за чего сразу пропустили ещё. Но сумели прийти в себя, заработали пенальти и ушли на перерыв с достаточно комфортным счётом, пусть и в пользу соперника. Во втором тайме у нас были полумоментики, из которых в результате удалось извлечь пользу в виде второго пенальти, — сказал Федотов.

Также Федотов прокомментировал претензии руководства «красно-белых» по поводу назначения 11-метровых в ворота москвичей.

Задавая такие вопросы, вы пытаетесь втягивать меня в авантюру. Не хочу комментировать судейские моменты, тем более что эпизод с первым голом «Спартака» был с душком — Соболев положил ручки на плечи нашему защитнику. Пусть работу арбитров оценивают те, кому это положено, — сказал наставник южан.

Ранее «Спартак» на своём поле пропустил гол на 90-й минуте и упустил победу в РПЛ.

Как писал NEWS.ru, владелец «Спартака» Леонид Федун, комментируя матч своих подопечных с ФК «Сочи», пригрозил снять клуб с чемпионата РПЛ.

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско тоже прокомментировал матч первого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «красно-белые» упустили победу (2:2) во встрече с ФК «Сочи».