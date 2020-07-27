Глава совета директоров ФК «Урал» Левин подал в отставку

https://static.news.ru/photo/112bf24c-d022-11ea-a92f-fa163e074e61_660.jpg Александр Левин Фото: old.fc-ural.ru

Председатель совета директоров и вице-президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Александр Левин заявил, что подал в отставку.

Расставаться с любимым делом всегда грустно. Но, чтобы дело развивалось, порой надо уходить. Это я о футболе. Мой родной «Урал» не выполнил спортивную задачу на сезон 2019/2020. Я принял непростое для себя решение — подать в отставку, — цитирует Левина «Р-Спорт».

Он отметил, что очень любит футбол и этот вид спорта останется в его сердце навсегда.

«Урал» в завершившемся сезоне занял 11-е место в Российской премьер-лиге.

Левин занимал пост председателя совета директоров «Урала» с 2014 года, должность вице-президента клуба — с 2011 года.

Ранее футбольный клуб «Урал» на своём поле обыграл московское «Динамо» со счётом 2:1 в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Счёт на 22-й минуте матча открыл полузащитник «Урала» Отман эль-Кабир. На 31-й минуте встречи футболист уральской команды Роман Емельянов забил мяч в свои ворота, сравняв счёт. В конце матча вышедший на замену нападающий Павел Погребняк принёс победу «Уралу», забив гол на второй добавленной к матчу минуте, писал NEWS.ru.