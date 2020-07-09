«Урал» обыграл «Динамо», забив гол в свои ворота

https://static.news.ru/photo/388acb4c-c1fe-11ea-a858-fa163e074e61_660.jpg Фото: Футбольный клуб «Урал»

Футбольный клуб «Урал» на своём поле обыграл московское «Динамо» со счётом 2:1 в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Счёт на 22-й минуте матча открыл полузащитник «Урала» Отман эль-Кабир. На 31-й минуте встречи футболист уральской команды Роман Емельянов забил мяч в свои ворота, сравняв счёт. В конце матча вышедший на замену нападающий Павел Погребняк принёс победу «Уралу», забив гол на второй добавленной к матчу минуте.

На данный момент «Урал» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. «Динамо» располагается на девятой строчке, набрав 32 очка

В другом матче 27-го тура петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл «Сочи» со счётом 2:1, ЦСКА обыграл «Оренбург» со счётом 4:0, «Уфа» одержала волевую победу над «Ростовом» со счётом 2:1, а «Спартак» и «Локомотив» не смогли выявить победителя. Встреча завершилась со счётом 1:1, писал NEWS.ru.