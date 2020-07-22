Газизов подвёл итоги сезона «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов подвёл итоги сезона-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ). В последнем матче сезона московский клуб на выезде одолел «Рубин» со счётом 2:1. Все три гола в игре были забиты с пенальти.
Это был сложный сезон. Хорошо, что заканчиваем его на позитивной ноте. Это было очень важно для нас. Поздравляю всех с победой! Теперь нужно готовиться к новому сезону, который уже очень скоро начнётся, — сказал Газизов в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.
Также функционер прокомментировал возможность перехода в летнее трансферное окно группы футболистов «Спартака» в «Химки» на правах аренды.
У нас много ребят играют в премьер-лиге и уходят в аренды, поэтому не исключаю такой возможности, — заключил Газизов.
По окончании сезона-2019/20 чемпионата России «Спартак» набрал 39 очков и оказался на седьмом месте, у «Рубина» — 35 очков, он закончил турнир десятым.
Ранее NEWS.ru писал, что министр спорта Московской области Роман Терюшков подтвердил, что «Химки» будут выступать в РПЛ.
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