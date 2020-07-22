Газизов подвёл итоги сезона «Спартака»

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«Зенит» в матче заключительного тура Российской премьер-лиги обыграл «Ростов» со счётом 2:1. Клуб из Санкт-Петербурга выпустил на игру преимущественно игроков второго состава, поскольку до этого обеспечил себе чемпионство.

В первом тайме на 18-й минуте счёт открыл Бактиёр Зайнутдинов. Во втором тайме на 72-й минуте счёт сравнял Эмилиано Ригони, а через три минуты Сердар Азмун забил гол, который оказался...