Матч Кубка независимости Танзании между футбольными клубами «Янга» и «Иринга Юнайтед» (4:0) был остановлен из-за нападения роя пчёл.
Во время матча на стадион прилетело большое количество пчёл, которые атаковали футболистов, арбитров и зрителей.
Футболистам и судьям пришлось лечь на газон, чтобы спастись от насекомых. Позже они и вовсе покинули поле. Через некоторое время встреча возобновилась.
Football match halted in Tanzania after swarm of bees attacked players— MSportOfficial (@MSportOfficial)
pic.twitter.com/IcdTwhGLPv December 23, 2019
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