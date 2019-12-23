https://static.news.ru/photo/a447521a-2582-11ea-8a74-fa163e074e61_660.jpg Фото: F. Hecker/blickwinkel/Global Look Press

Матч Кубка независимости Танзании между футбольными клубами «Янга» и «Иринга Юнайтед» (4:0) был остановлен из-за нападения роя пчёл.

Во время матча на стадион прилетело большое количество пчёл, которые атаковали футболистов, арбитров и зрителей.

Футболистам и судьям пришлось лечь на газон, чтобы спастись от насекомых. Позже они и вовсе покинули поле. Через некоторое время встреча возобновилась.

Football match halted in Tanzania after swarm of bees attacked players pic.twitter.com/IcdTwhGLPv — MSportOfficial (@MSportOfficial) December 23, 2019

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