Фото: F. Hecker/blickwinkel/Global Look Press

Матч Кубка независимости Танзании между футбольными клубами «Янга» и «Иринга Юнайтед» (4:0) был остановлен из-за нападения роя пчёл.

Во время матча на стадион прилетело большое количество пчёл, которые атаковали футболистов, арбитров и зрителей.

Футболистам и судьям пришлось лечь на газон, чтобы спастись от насекомых. Позже они и вовсе покинули поле. Через некоторое время встреча возобновилась.

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