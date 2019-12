Фото: F. Hecker/blickwinkel/Global Look Press

Во время матча на стадион прилетело большое количество пчёл, которые атаковали футболистов, арбитров и зрителей.

Футболистам и судьям пришлось лечь на газон, чтобы спастись от насекомых. Позже они и вовсе покинули поле. Через некоторое время встреча возобновилась.