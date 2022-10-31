Футбольный эксперт оценил работу главного тренера «Спартака» Футбольный эксперт Кавазашвили назвал качественной работу тренера «Спартака» Абаскаля

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Гильермо Абаскаль

Гильермо Абаскаль демонстрирует качественную работу в качестве главного тренера московского «Спартака», рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» футбольный эксперт Анзор Кавазашвили. Он отметил, что изначально относился к испанскому тренеру скептически, но со временем его работа показала хорошие результаты. По словам специалиста, под руководством Абаскаля «Спартак» начал играть в «радующий глаз» атакующий футбол.

Признаться, когда испанец пришел на пост главного тренера красно-белых, я отнесся к этому скептически. Думал, что это очередной пустой номер привлечения в «Спартак» иностранца со своим штабом. Но время показывает, что я заблуждался. При Абаскале команда с первых же матчей стала наигрывать коллективный, атакующий футбол, радующий глаз, — сказал эксперт.

Кавазашвили считает, что в будущем «Спартак» смог бы составить конкуренцию петербургскому «Зениту», но для этого придется решить проблемы с обороной и усилить заднюю линию. По словам специалиста, красно-белым для этого противостояния обязательно нужно найти двух защитников.

О назначении Гильермо Абаскаля главным тренером «Спартака» стало известно 10 июня 2022 года. За день до этого с поста главного тренера «Спартака» ушел Паоло Ваноли, который работал с командой с декабря 2021 года и привел ее к победе в Кубке России.

20 октября контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрел эпизоды матча 13‑го тура Мир — Российской премьер-лиги ЦСКА — «Спартак» и принял решение дисквалифицировать Абаскаля на одну игру, а также оштрафовать на 50 тысяч рублей «за неспортивное поведение и провокационные действия, создающие угрозу возникновения нарушений общественного порядка на стадионе». Как сообщалось, 16 октября в Москве на «ВЭБ Арене» ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» со счетом 2:2. После первого тайма между Абаскалем и тренером армейцев Владимиром Федотовым произошла словесная перепалка.