Футбольный агент: Олич может стать балластом для ЦСКА

Свершилось то, чего все так долго ждали — перемены в московском ЦСКА. Сначала «армейцы» официально объявили о расторжении контракта с главным тренером Виктором Гончаренко, затем представили нового руководителя коллектива — легенду клуба Ивицу Олича. Вместе с «красно-синими» хорватский экс-нападающий провёл четыре сезона (с 2003 по 2006 год), стал обладателем кубка УЕФА, поднимал над головой кубок чемпиона страны и в целом закрепил ЦСКА на уровне топ-коллективов. Футбольный агент Дмитрий Селюк в интервью NEWS.ru рассказал, сможет ли Олич повторить былой успех уже в качестве тренера команды, а также объяснил, почему белорусский специалист не является уровнем «армейцев».

«Наконец ЦСКА разорвал эти узы с Гончаренко»

pfc_cska/vk.com

— Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА. Вы одним из первых говорили, что именно такой исход для «армейцев» будет верным. Что скажете?

— Ну всё получилось, как я и говорил. Могу поздравить и клуб, и болельщиков, что наконец они разорвали эти узы. Когда я говорил про Гончаренко, это были не амбиции из-за Гогуа (белорусский специалист отправил клиента Селюка в аренду в «Ротор». — NEWS.ru), я просто очень хорошо отношусь к команде, руководству и фанатам. Я за то, чтобы ЦСКА вернул свои позиции и был тем коллективом, который борется из года в год за чемпионство. От этого выиграют не только «красно-синие», но и весь российский чемпионат. При Гончаренко была стагнация. Да, он не совсем всё проваливал, но победы — не только его заслуга. Посмотрите на другие команды: Сандро Шварц (главный тренер) с Желько Бувачем (спортивный директор) в «Динамо» пришли, Доменико Тедеско возглавил «Спартак» — и мы видим, что эти клубы сразу пошли по верному пути, а не как Гончаренко, который выглядел как обещалкин. Виктор Михайлович — нашкодивший ребёнок. Вот он ставит Ильзата Ахметова и Ивана Облякова, до этого были Вадим Карпов, Игорь Дивеев, Виктор Васин — неважно, пропускают они по пять мячей, он их ставит и ставит. Это упрямство и глупость. В таких клубах как ЦСКА не должно подобного быть, и такие тренеры тоже не могут возглавлять серьёзный коллектив. Дело не в том, убрал он моего футболиста или нет, расист он или нет, ситуация такова, что он по отношению к футболистам в принципе поступил не очень красиво. Он пригласил Илью Шкурина из Белоруссии, своего протеже, и что в итоге? Забыли, кто это такой. А ведь за это должен кто-то отвечать. Если бы его убрали раньше, то ЦСКА, может, и боролся бы за чемпионство.

— Многие считали, что белорусскому специалисту всё же дадут доработать сезон. Может, так и надо было сделать? Зачем его оставляли столько раз, включая зимний скандал?

— Ну, хорошо, дали бы ему доработать сезон и что? Занял бы он четвёртое-пятое место, ничего бы не изменилось. Сейчас за семь оставшихся игр можно посмотреть, какие пройдут изменения. Гончаренко-то ничего менять не хотел — как не было опорной зоны, так и нет, нет матчей, где ЦСКА не пропускал бы голы, да и не забивает команда много.

«Олич — это большой риск»

— Как-то сомнительно, что Ивица Олич — идея Гинера. Он таких кандидатов никогда не рассматривал: Газзаев, Слуцкий, Жорже, Зико, Гончаренко. Последнее время крутился Василий Березуцкий, которого с «армейцами» связывает явно больше, чем Ивицу. Почему предпочли хорвата?

— Выбор Олича очень рискованный, он никогда не был тренером. Хорошо, что Ивица работал в сборной Хорватии. Но национальная команда — это так, собрались за три месяца на два дня и всё, это не тренировочный процесс изо дня в день. Это большой риск. Понимаю, что футболист с именем приходит для начала в небольшой клуб, но ЦСКА — это команда с амбициями. Мы видим на примере Фрэнка Лэмпарда (играл за «Челси» с 2001 по 2014 год и возглавлял английский коллектив с 2019-го по 2021-й. — NEWS.ru) — те же игроки у «Челси», но с Лэмпардом коллектив проигрывал, а с Томасом Тухелем выигрывает. Просто Тухель опытнее, но, понятно, что когда-то надо начинать. Оличу удачи, пусть он и не обладает таким бэкграундом. Но это новое веяние в любом случае будет плюсом. Главное — чтобы внутри коллектива всё было хорошо, потому что Олич по факту пришёл ни с того ни с сего. С другой стороны, правильно отметили, есть братья Березуцкие, которым могли дать возможность порулить командой. Они всё же всю жизнь были в ЦСКА, пропитаны цветами. Дай бог, чтобы в итоге была группа единомышленников, Олич же с ними играл. Интересно будет посмотреть на этот большой психологический эксперимент. Как это будет выглядеть? Ивица будет кричать: «Вася, фишки расставь»?

— Неужели позитивное игровое прошлое сказалось на окончательном решении?

— Приглашение Олича — это шаг к изменениям, чтобы не было гончаренковского продолжения банкета. Я надеюсь, Ивица будет полагаться на братьев. У него всё же большой опыт в Германии, естественно, он играл там на высшем уровне. Думаю, что он принесёт новое видение футбола, дисциплину, подход, отношение.

— Не кажется это решение больше эмоциональным, чем логическим?

— Перемены и увольнение Гончаренко — это очевидные необходимые решения. Я думал, что Гончаренко уберут после того летнего матча с «Зенитом» («армейцы» тогда проиграли 0:4. —NEWS.ru), но дали шанс. Прошло достаточно времени, а суть не изменилась. Будут сейчас смотреть на Ивицу, он играл в ЦСКА, посмотрим, сможет ли вытянуть команду или он может стать балластом для команды.

— Можно ли ожидать, что с ним ЦСКА будет бороться в этом сезоне за высокие места, или шанса нет?

— Чемпионом станет «Зенит», второе место займёт «Спартак», а вот за третье место будет борьба. Может быть, Олич успеет встряхнуть команду, перестроит её, что однозначно необходимо. Мне не нравится, как ЦСКА сейчас выступает. Хотя бы Хосе Рондон появился, который головой играет, а раньше посмотрите — фланговые навесы в штрафную площадку, матч строится вокруг одного Николы Влашича, которого должны искать на поле. Много ума не надо другим командам, чтобы понять простую вещь — перекрой Влашича и конец «армейцам». Сейчас с Рондоном атака усилилась. Так что думаю, что точно произойдут тактические перестроения. С первого дня Олич и Березуцкие должны быть единым коллективом, а то может разыграться не самая приятная ситуация в команде.

— Вы ранее затронули тему молодых тренеров — Шварца, Тедеско. Был тот же Массимо Каррера, который в первый же год привёл «Спартак» к чемпионству. Насколько, по вашему мнению, высока вероятность, что в следующем сезоне Олич поднимет с командой трофей?

— Я, конечно, выступаю за молодых, но дело не столько в них, сколько в современных идеях и подходе. Если всё сложится так, как мы обсуждали ранее, думаю, ЦСКА точно будет бороться за золото. Но не стоит забывать и о конкурентах, которые во время летнего трансферного окна точно не будут отдыхать.

«Гончаренко был как чемодан, который и нести тяжело, и бросить жалко»

pfc_cska/vk.com

— После смены власти в ЦСКА говорили, что роль Евгения Гинера не изменится. Однако такие изменения на тренерском поприще говорят о том, что главенствующую роль взял на себя Максим Орешкин. Что вы знаете об этом?

— Не знаю, не могу комментировать, кто конкретно принимал решение. Может, они вместе советовались, но раз Орешкин на сегодняшний день является официальным руководителем и платит, мы видим результат работы — на 30 миллионов были куплены игроки, но мало кто из них хорошо выступает. Вон, купили Адольфо Гайча, который в Италии сейчас забивает, а здесь ни одного гола не мог оформить. А я скажу почему: игра строится вокруг Николы Влашича. Боюсь, чтобы с приходом Ивицы не было крена вокруг некогда югославской диаспоры.

Пока главное, что радует, — наконец-то ЦСКА отрезал балласт. Гончаренко был как чемодан, который и нести тяжело, и бросить жалко. Сейчас, к счастью, этот чемодан оставили без ручки где-то на скамейке и пошли дальше. Виктор подойдёт «Уфе», «Тамбову».

— «Краснодар», говорят, интересуется.

— Он абсолютно не краснодарский тренер. Его Сергей Галицкий (президент «быков». — NEWS.ru) очень быстро выгонит, потому что белорус не подходит под реализацию идей. Ведь Гончаренко — это вредный ребёнок, который будет гнуть свою линию. Он — это футбол БАТЭ.

«Здесь на Влашича все играют, поэтому он себя проявляет»

— Что касается полузащитника, Олич ранее говорил, что Влашич — лидер клуба — перерос команду. Как вы считаете, стоит ли ждать скорейшего отъезда хорватского футболиста в Европу или Англию?

— Он уже был в «Эвертоне» и не проявил себя там. Просто здесь на него все играют, и естественно, он себя проявляет. Понятно, что в какой-то момент Никола уедет, но перед ним будет стоять вопрос борьбы: или деньги в России, или поехать за границу. Ведь если выбирать второй вариант, то ожидать высоких зарплат не следует. Здесь он Влашич с большой буквы, а там будет просто Влашич. Остаётся только ждать.

— С приходом денег ВЭБа ЦСКА провёл масштабную трансферную кампанию, потратив на усиление больше €30 млн. Стоит ли ждать с приходом Ивицы сильных изменений в составе клуба?

— Масштабную трансферную кампанию проводить тяжело из-за лимита на легионеров. Оличу сейчас невозможно никого привезти. Для начала надо будет либо разорвать контракты с игроками, которые вернутся из аренды, либо пристраивать их на поле.