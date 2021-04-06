Футбольный агент: «Гончаренко — человек-проститутка»

https://static.news.ru/photo/33f21d74-96ce-11eb-910a-96000091f725_660.jpg Виктор Гончаренко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил перспективы нового главного тренера «Краснодара» Виктора Гончаренко. Контракт с белорусским специалистом заключён до июня 2023 года.

Галицкий и Гончаренко — это два утопающих. «Краснодар» сейчас — сбитый лётчик, Гончаренко — практический утонувший после увольнения из ЦСКА. И вот два утопающих хотят друг за друга зацепиться, но это может привести только ко дну. Этот контракт будет недолговечен. Галицкого начнёт раздражать упрямство Гончаренко, — сказал Селюк корреспонденту NEWS.ru.

По его мнению, белорус не сможет перестроиться, но агент с интересом будет наблюдать, «как попытается переобуться новый главный тренер». Как утверждает Селюк, у Галицкого придётся «не просто поддакивать, но и говорить, что единственно правильное мнение именно Сергея Николаевича».

Агент убеждён, что уровень Гончаренко — «Уфа» или «Амкар». Тем не менее из хорошего — Виктор Михайлович может обучить молодых, которых в новой команде достаточно.

Гончаренко может работать в клубе типа «Уфы», «Амкара». Он способен обучать молодых, однако вспоминаем ЦСКА. Миллион раз я говорил, что Обляков и Ахметов — это такие опорные, которые и в «молодёжку» топят. Использование навесов — ни одного высокого — это сейчас появился Рондон. В каждой игре пропускали. Он тупо ставил Карпова, который то и дело лажал, а вся игра выстроена вокруг Николы Влашича. Он тренер для маленькой команды. В «Краснодаре», думаю, не получится. Но хочу посмотреть, как выстроятся взаимоотношения футболистов с ним, — добавил он.

У белоруса целый месяц для того, чтобы видоизменить команду. И показательной игрой станет именно противостояние в Москве 8 мая против теперь уже бывшей команды.

Гончаренко не способен навредить ЦСКА в мае. Он вообще навредить не способен. Забавно, его всегда защищали болельщики. Теперь у меня вопрос: после того как Гончаренко сразу переметнулся к конкуренту, учитывая, что на протяжении стольких лет он признавался в любви к команде, как к нему относиться? Виктор Михайлович даже не взял паузу, чтобы осмыслить ошибки, пять лет обманывал «армейцев», говоря о том, что сделает команду. Тут просто-напросто он поступил как человек-проститутка — перебежал. Переход Гончаренко в «Краснодар», думаю, похоронил его в сердцах болельщиков ЦСКА. Он утонул для них, — заключил Селюк.

Гончаренко покинул ЦСКА 22 марта, писал NEWS.ru. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию. Белорус возглавил «армейцев» в декабре 2016 года, команда под его руководством завоевала Суперкубок и дважды стала серебряным призёром российского первенства.