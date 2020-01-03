Футбольная ассоциация Ганы (GFA) распустила тренеров всех национальных сборных.
Отмечается, что решение касается как мужской, так и женской сборных, сообщает пресс-служба GFA.
Руководство организации поблагодарило всех тренеров и членов национальных команд за вклад в футбол Ганы.
Решение связано с обвинениями во взяточничестве и коррупции, которые были озвучены в документальном фильме-расследовании.
Ранее бывший полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Италии Мауро Каморанези возглавил словенский футбольный клуб «Табор», писал NEWS.ru.
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