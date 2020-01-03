https://static.news.ru/photo/b5c4879e-2f0d-11ea-bfd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmed Gomaa/Xinhua/Global Look Press

Футбольная ассоциация Ганы (GFA) распустила тренеров всех национальных сборных.

Отмечается, что решение касается как мужской, так и женской сборных, сообщает пресс-служба GFA.

Руководство организации поблагодарило всех тренеров и членов национальных команд за вклад в футбол Ганы.

Решение связано с обвинениями во взяточничестве и коррупции, которые были озвучены в документальном фильме-расследовании.

Ранее бывший полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Италии Мауро Каморанези возглавил словенский футбольный клуб «Табор», писал NEWS.ru.