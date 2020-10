Футболисты сборной Англии устроили вечеринку несмотря на запреты врачей

Спортсмены провели вечеринку в честь 23-го дня рождения Абрахама. Это привело в ярость главного тренера национальной команды Гарета Саутгейта, передаёт The Times.

По данным Goal.com, Абрахам уже публично извинился за случившееся. Пока неизвестно, отчислят ли футболистов из сборной.