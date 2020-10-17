Футболисты «Барселоны» не согласились на понижение зарплаты

https://static.news.ru/photo/e9d2d79a-106f-11eb-927e-fa163e074e61_660.jpg Фото: FC Barcelona/facebook.com

Последнее предложение руководства клуба о снижении размера выплат на 30% отклонили игроки футбольного клуба «Барселона». При этом переговоры по этому вопросу открыты до 22 октября, но есть вероятность, что их могут продлить до 5 ноября.

Как сообщает Marca, менеджеры футбольной команды всё ещё надеются найти консенсус с игроками, но если у них не получится, то «сине-гранатовые» пойдут на односторонний порядок понижения зарплаты, ведь у «Барсы» сейчас очень серьёзные финансовые трудности.

В случае понижения гонораров, как стало известно 8 октября, игроки смогут без каких-либо штрафов разорвать контракты с командой. Из-за этого велика вероятность, что первым из «Барселоны» уйдёт Лионель Месси.

Как писал NEWS.ru, российские клубы по-разному провели выездные матчи третьего тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Победы смог добиться лишь московский ЦСКА.