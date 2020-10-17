Футболисты «Барселоны» не согласились на понижение зарплаты

Последнее предложение руководства клуба о снижении размера выплат на 30% отклонили игроки футбольного клуба «Барселона». При этом переговоры по этому вопросу открыты до 22 октября, но есть вероятность, что их могут продлить до 5 ноября.
Как сообщает Marca, менеджеры футбольной команды всё ещё
В случае понижения гонораров, как стало известно 8 октября, игроки смогут без каких-либо штрафов разорвать контракты с командой. Из-за этого велика вероятность, что первым из «Барселоны» уйдёт Лионель Месси.
Как писал NEWS.ru, российские клубы по-разному провели выездные матчи третьего тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Победы смог добиться лишь московский ЦСКА.