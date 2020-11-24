Футболистов «Динамо» Барнаул подозревают в ставках на игры своей команды

https://static.news.ru/photo/ce8d6316-2e4b-11eb-be8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/dynamo_barnaul

Игроков барнаульского «Динамо», выступающего в четвёртой группе ПФЛ, подозревают в букмекерских ставках на игры со своим участием. Об этом журналистам рассказал министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

К нам стали поступать сигналы о ставках футболистов на игры с собственным участием, спортивный мир тесен. Журналисты стали задавать соответствующие вопросы, в других регионах команду стали упоминать в этом ключе, что совершенно не радует. Мы за чистый спорт. Министерство начало проверку, работу ведём как внутри клуба, так и на уровне министерства и РФС, — цитирует РИА Новости главу минспорта региона.

Перфильев добавил, что результаты проверки будут известны к середине декабря, и итоги будут обнародованы. При этом санкции, которые могут ожидать футболистов, включают как штрафы, так и временное отстранение от игр отдельных футболистов или всей команды.

Если информация подтвердится, то тональность с нашей стороны будет жесткая. Если не подтвердится, это для нас будет подсказкой наблюдать за клубом пристальнее, так как дыма без огня не бывает, — добавил министр.

Он подчеркнул, что игроки служат примером для подрастающего поколения, поэтому в спортивном ведомстве сделают всё, чтобы таких ситуаций не повторялось.

В настоящее время «Динамо» Барнаул занимает восьмое место в турнирной таблице четвёртой группы ПФЛ, клуб набрал 23 очка в 14 матчах.

Как писал NEWS.ru, футболист московского «Спартака» Александр Соболев, который является воспитанником барнаульского «Динамо», в разговоре с журналистами выразил недоумение по поводу того, что клуб из столицы Алтайского края получил компенсацию размером «условно в 20 млн рублей» за переход спортсмена из самарских «Крыльев Советов» в стан «красно-белых». В «Динамо» резко ответили на это, заявив, что Соболев, вызванный в сборную, судя по всему, не в состоянии адекватно оценивать ситуацию в Алтайском крае.