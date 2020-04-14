Футболиста «Локомотива» Жоау Мариу не устраивает уровень РПЛ

Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Стало известно, когда состоится клубный чемпионат мира по футболу, который не сможет пройти в 2021 году из-за переноса чемпионата Европы.

Было принято решение провести клубный чемпионат мира в июне 2022 года. Отмечается, что президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино добровольно отказался от проведения турнира в 2021 году, сообщает газета...