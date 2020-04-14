Футболиста «Локомотива» Жоау Мариу не устраивает уровень РПЛ

Португальский полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Жоау Мариу считает уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) низким и хочет поиграть в других европейских чемпионатах.
Тут четыре-пять команд очень высокого уровня, но при этом часто приходится играть с командами слабого уровня. Я не скрываю, что хотел бы попробовать себя в другом чемпионате, например, Испании или Франции, — цитирует Мариу Sempre Inter.
Мариу перешёл в «Локомотив» в августе 2019 года. Права на футболиста принадлежат итальянскому «Интеру», срок арендного соглашения истекает 30 июня.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Мариу заинтересовал португальский клуб «Спортинг», который рассматривает его трансфер. «Спортинг» намерен выкупить у итальянского клуба Мариу, который является воспитанником португальского клуба.
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