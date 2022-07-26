Футболист «Зенита» стал очевидцем перестрелки и гибели людей Футболист «Зенита» Кассьерра заявил, что на его глазах умирали люди

Фото: Александр /Global Look Press

Матео Кассьерра

Новичок петербургского футбольного клуба «Зенит» Матео Кассьерра рассказал о тяжелой жизни в Колумбии. Он заявил, что на его глазах умирали люди, передает «Спорт-экспресс».

Я видел перестрелки. На моих глазах гибли люди, в том числе невинные. Когда происходили разборки между бандами, под перекрестный огонь могли случайно попасть обычные люди. Конечно, это ужасно. Но, к счастью, все это осталось в прошлом. Сейчас ситуация в Барбакоасе (Колумбия) чуть лучше, — сказал футболист.

В прошлом сезоне Матео Кассьерра выступал за Сочи, в составе которого стал одним из ведущих легионеров страны. В июне 2022 года он перешел в «Зенит». В матче за Суперкубок России против «Спартака» колумбиец забил свой первый гол за сине-бело-голубых. В итоге «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 4:0.

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