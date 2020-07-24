Футболист Тарасов ответил на слухи о пьяном дебоше в самолёте

https://static.news.ru/photo/0d990850-cdbf-11ea-9a9d-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Тарасов Фото: ФК «Рубин» Казань/vk.com

33-летний полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов прокомментировал информацию о том, что он якобы перебрал с алкоголем и нарушал правила полёта.

Если бы я дебоширил в самолёте или был в каком-то не том состоянии, меня бы сняли с рейса или по прилёте в аэропорту ждала бы полиция. Этого не произошло, значит, это всё враньё, — сказал спортсмен в сторис Instagram.

Ранее в Интернете появилась информация, что спортсмен устроил пьяный дебош на борту самолёта, следовавшего рейсом из Казани в Москву. Отмечалось, что якобы он так отмечал закрытие сезона.

Однако источник издания «Невские новости» в правоохранительных органах заявил , что на данном рейсе никто в полицию не обращался, а в аэропорту сообщили, что транспортная полиция никого с борта самолёта не задерживала. Таким образом, на данный момент ни в полиции, ни в аэропорту эту информацию не подтвердили.

Представитель спортсмена также прокомментировала эту информацию, отметив, что такое поведение для Тарасова невозможно, писал NEWS.ru.