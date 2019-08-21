https://static.news.ru/photo/734547b8-c433-11e9-9ffa-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Тарасов Фото: tarasov23/instagram.com

Экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал свой поход в храм в джинсовой куртке с оскорбительной надписью.

Спортсмен отметил, что в этом нет ничего такого, и сравнил себя с другими людьми, которые носят одежду с менее приятными словами.

Ну и что тут такого? Человек зашёл в церковь помолиться, и неважно, в чём он, — заявил спортсмен.

Тарасов неприятно удивил своих фанатов, выложив фотографию из церкви. Сзади на его куртке была надпись на английском языке, которая переводится как «богатая задница», пишет StarHit .

Возможно, футболист не знал, что написано на его спине, так как в одном из следующих постов он признался, что плохо знает английский и решил вместе со своей супругой пойти на курсы.

Ранее Дмитрий Тарасов наконец решился рассказать, какую роль сыграла Анастасия Костенко в его разрыве с Ольгой Бузовой, писал News.ru.