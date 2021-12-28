Футболист «Спартака» вошёл в сферу интересов «Дженоа»

Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе может пополнить состав итальянского футбольного клуба «Дженоа», сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на Tuttosport. Утверждается, что аргентинец входит в шорт-лист возможных кандидатов, которые генуэзский коллектив рассматривает для усиления атаки.

Отмечается , что помимо Понсе в список входят форвард нидерландского «Гронингена» Йорген-Странд Ларсен, нападающий швейцарского «Янг Бойз» Жордан Сибачо и футболист итальянского «Удинезе» Игнасио Пуссетто.

Понсе известен по выступлениям за аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз», итальянскую «Рому», испанскую «Гранаду», французский «Лилль» и греческий АЕК. Состав «Спартака» он пополнил в 2019 году, провёл за команду 73 матча, записал на свой счёт 25 голов и пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук привлёк внимание ещё двух неназванных клубов. Помимо прочего, отечественного полузащитника намерены арендовать «Дженоа» и «Верона».

Миранчук известен по выступлениям за «Локомотив» и «Аталанту». Состав итальянской команды он пополнил в сентябре 2020 года. С того момента он провёл за неё 43 матча, отметился восемью голами и тремя результативными передачами. В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в 12 встречах во всех турнирах, суммарно проведя на поле 397 минут игрового времени. В его активе один гол и одна результативная передача.