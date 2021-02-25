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Футболист «Спартака» Промес назвал ложными обвинения в свой адрес

17:09, 25 февраля 2021 45
Квинси Промес Квинси Промес Фото: fcsm_official/vk.com

Полузащитник сборной Голландии Квинси Промес, подписавший контракт с футбольным клубом «Спартак», заявил, что пресса раздула скандал с его арестом.

Прежде всего обвинения ложные, они не касаются футбола. Голландия — мой дом, там живут мои родители, я буду туда возвращаться. Пресса раздула этот скандал. Голландия всегда останется моим домом, — сказал Промес на пресс-конференции.

13 декабря 2020 года полиция Нидерландов задержала Квинси Промеса, выступавшего тогда за «Аякс». По версии следствия, в конце июля во время семейной вечерники у своих знакомых футболист повздорил с одним из родственников, после чего нанёс ему удар ножом. Правоохранители начали расследование в ноябре, когда потерпевший заявил о получении ножевых ранений.

Как писал NEWS.ru, адвокат Промеса заявил, что спортсмен не мог совершить инкриминируемое ему преступление, так как «его там не было». 15 декабря задержанного освободили. Расследование инцидента продолжается.

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