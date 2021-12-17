Футболист «Спартака» Ещенко задумался о завершении карьеры

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко может завершить карьеру в январе, сообщает Metaratings. Уточняется, что спортсмену будет предложена должность в структуре клуба.

Отмечается , что 37-летний Ещенко определится со своим будущим к началу январских сборов «Спартака». На данный момент место и сроки их проведения не называются.

Ещенко известен по выступлениям за российские команды «Химки», «Динамо», «Локомотив», «Анжи» и «Кубань», а также украинские «Динамо Киев» и «Днепр». Состав «Спартака» он пополнил в 2016 году и в первом же сезоне помог «красно-белым» в 10-й раз стать чемпионами России. В общем счёте он провёл 109 матчей за клуб, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Также в его послужном списке значится золото чемпионата, Кубок и Суперкубок Украины, также Суперкубок России.

Ранее ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев призвал владельца клуба Леонида Федуна и его спутницу Зарему Салихову прекратить издеваться над командой. Так известный в прошлом футболист отреагировал на подписание контракта с итальянским специалистом Паоло Ваноли.