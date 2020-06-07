Футболист «Спартака» Бакаев вылечился от коронавируса и начал тренироваться

https://static.news.ru/photo/f273c876-a8e3-11ea-b220-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/z10bakaev

Полузащитник московского футбольного клуба «Спартака» Зелимхан Бакаев вылечился от коронавируса и присоединился к тренировкам команды на базе в Тарасовке.

Футболист сдал два отрицательных теста на коронавирус, после чего прошёл тестирование на беговой дорожке и провёл индивидуальное занятие на поле, сообщает пресс-служба «Спартака».

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Ранее футболисты ЦСКА, находящиеся в Москве, сдали отрицательные тесты на коронавирус. Помимо этого, тесты на COVID-19 сдали весь тренерский штаб и административный состав команды. Они также показали отрицательный результат, писал NEWS.ru.