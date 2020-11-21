Футболист «Сочи» потерял сознание во время матча РПЛ

https://static.news.ru/photo/7e1bc374-2cd8-11eb-82c4-fa163e074e61_660.jpg Жоазиньо Фото: pfcsochi/vk.com

Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Жоазиньо потерял сознание во время матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Это произошло после столкновения спортсмена с хавбеком ЦСКА Бактиером Зайнутдиновым.

Эпизод произошёл под занавес первого тайма. Видео инцидента опубликовано в Twitter-аккаунте телеканала «Матч ТВ».

Бразилец столкнулся с полузащитником «армейцев», после чего оказался на газоне. Некоторое время футболист находился без чувств. Тем не менее в итоге он смог всё-таки продолжить игру. Жоазиньо оставался на поле до финального свистка.

22 ноября, как писал NEWS.ru, ЦСКА и Сочи сыграли вничью на столичном стадионе «ВЭБ Арена». Встреча завершилась со счётом 1:1. У «армейцев» отличился исландский легионер Арнор Сигурдссон, у южан — Никита Бурмистров. Забитый Артуром Юсуповым гол судьи отменили из-за офсайда, и черноморская команда не смогла вырваться вперёд.