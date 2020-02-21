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Защитник футбольного клуба «Зенит» Антон Синяк перешёл в томскую «Томь». Соглашение на правах аренды рассчитано до конца сезона, сообщает пресс-служба «Зенита».

21-летний футболист является воспитанником «Газпром-Академии». Синяк дебютировал в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) за «Зенит»-2 летом 2017. Всего в составе команды он провёл 41 матч. Ранее нападающий Андрей Часовских и полузащитник...