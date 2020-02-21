Камиль Закиров Камиль Закиров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полузащитник казанского футбольного клуба «Рубин» Камиль Закиров подписал контракт с астраханским «Волгарём».

Арендное соглашение рассчитано до окончания нынешнего сезона, сообщает пресс-служба «Рубина».

21-летний футболист перешёл в «Рубин» летом 2019 года, сыграв за клуб в трёх матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). «Волгарь» занимает первое место в зоне «Юг» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

Ранее защитник футбольного клуба «Зенит» Антон Синяк перешёл в томскую «Томь». Соглашение на правах аренды рассчитано до конца сезона, писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях