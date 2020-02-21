Полузащитник казанского футбольного клуба «Рубин» Камиль Закиров подписал контракт с астраханским «Волгарём».
Арендное соглашение рассчитано до окончания нынешнего сезона, сообщает пресс-служба «Рубина».
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21-летний футболист перешёл в «Рубин» летом 2019 года, сыграв за клуб в трёх матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). «Волгарь» занимает первое место в зоне «Юг» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).
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