https://static.news.ru/photo/e053009a-54a5-11ea-b237-fa163e074e61_660.jpg Фото: zenit_spb2/instagram

Защитник футбольного клуба «Зенит» Антон Синяк перешёл в томскую «Томь». Соглашение на правах аренды рассчитано до конца сезона, сообщает пресс-служба «Зенита».

21-летний футболист является воспитанником «Газпром-Академии». Синяк дебютировал в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) за «Зенит-2» летом 2017. Всего в составе команды он провёл 41 матч.

Ранее нападающий Андрей Часовских и полузащитник Олег Чернышов перешли из футбольного клуба «Тамбов» в казахстанский «Актобе», писал NEWS.ru.