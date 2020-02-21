Защитник футбольного клуба «Зенит» Антон Синяк перешёл в томскую «Томь». Соглашение на правах аренды рассчитано до конца сезона, сообщает пресс-служба «Зенита».
21-летний футболист является воспитанником «Газпром-Академии». Синяк дебютировал в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) за «Зенит-2» летом 2017. Всего в составе команды он провёл 41 матч.
Ранее нападающий Андрей Часовских и полузащитник Олег Чернышов перешли из футбольного клуба «Тамбов» в казахстанский «Актобе», писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен