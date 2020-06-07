«Футболист» Рубина рассказал, как перенёс коронавирус

https://static.news.ru/photo/aacddbe6-a8e9-11ea-b0bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Защитник казанского футбольного клуба «Рубин» Константин Плиев рассказал о том, как протекало заболевание коронавирусом.

Коронавирус прошёл в лёгкой форме, толком ничего не почувствовал. Сейчас всё хорошо, тренируемся. Подкалывали — держись от нас подальше, — сказал Плиев в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Рубина».

Ранее сообщалось, что защитник «Рубина» Константин Плиев сдал положительный тест на коронавирус, писал NEWS.ru. Также случаи заражения COVID-19 были подтверждены у полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, нападающего «Урала» Павла Погребняка, форварда «Локомотива» Джефферсона Фарфана и защитника «Динамо» Романа Евгеньева.

Чемпионата России по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 июня матчем «Крылья Советов» — «Ахмат». Последний тур состоится 22 июля. Болельщики смогут заполнить 10% трибун.