Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сборная России по мини-футболу обыграла команду Хорватии со счётом 4:3 в заключительном матче элитного раунда отборочного турнира чемпионата мира.

По итогам трёх туров российская команда заняла первое место в группе С и напрямую вышла на чемпионат мира. Соревнования пройдут с 12 сентября по 4 октября в Литве. Ранее РФС...