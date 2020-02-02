Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Антон Миранчук избежал серьёзной травмы, полученной в матче против сербского «Партизана» на турнире в Катаре.
Медицинское обследование не выявило у футболиста перелома ноги. Миранчуку диагностировали повреждение стопы,
Сроки восстановления могут составить от двух до четырех недель.
Ранее сербский футбольный клуб «Партизан» обыграл московский «Локомотив» в первом матче международного межсезонного товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер, организованного телеканалом «Матч Премьер», писал NEWS.ru.
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