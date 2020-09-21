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Гол престижа: фото матча «Динамо» — «Ахмат»

23:44, 21 сентября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Восьмой тур чемпионата Российской премьер-лиги завершился поединком на столичной «ВТБ Арене», в котором московское «Динамо» вырвало победу у грозненского «Ахмата» — 1:0 (0:0). На первой добавленной к основному времени матча минуте Иван Ордец головой замкнул подачу с углового. Гости заканчивали игру в меньшинстве — защитник Мирослав Богосавац получил вторую жёлтую карточку и был удалён на 80-й минуте матча.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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