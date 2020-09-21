Гол престижа: фото матча «Динамо» — «Ахмат»

Восьмой тур чемпионата Российской премьер-лиги завершился поединком на столичной «ВТБ Арене», в котором московское «Динамо» вырвало победу у грозненского «Ахмата» — 1:0 (0:0). На первой добавленной к основному времени матча минуте Иван Ордец головой замкнул подачу с углового. Гости заканчивали игру в меньшинстве — защитник Мирослав Богосавац получил вторую жёлтую карточку и был удалён на 80-й минуте матча.