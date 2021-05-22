Французский футболист допустил выход сборной России в финал Евро-2020

https://static.news.ru/photo/c8acc7a6-baec-11eb-aa74-96000091f725_660.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/GLOBAL LOOK PRESS

Сборные России и Франции могут встретиться в финале чемпионата Европы по футболу, который состоится в Лондоне, заявил чемпион мира и Европы в составе французской команды Давид Трезеге, пишет РИА Новости.

Игрок напомнил, что выигрывал данный Кубок в важном финале против Италии, и это был футбол высокого класса.

Это незабываемо. И я желаю России не забывать те эмоции, которые она получит во время Евро-2020. Не будем исключать возможный финал Россия — Франция. Я поздравляю Россию с тем, что она допустит 50% зрителей на стадион, — отметил футболист.

По словам Трезеге, он уже в пятый раз посещает Санкт-Петербург, который считает прекрасным городом. Он уверен, что все готовы к тому, чтобы провести великолепный чемпионат.

Футболист также согласился с губернатором Петербурга Александром Беловым, что при современных условиях необходима дисциплина.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к чемпионату Европы — 2020 по футболу, а также оценил наших соперников по группе.