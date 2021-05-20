Черчесов назвал матчи сборной России против Бельгии результативными

https://static.news.ru/photo/38404198-b993-11eb-af62-96000091f725_660.jpg Станислав Черчесов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к чемпионату Европы — 2020 по футболу, а также оценил наших соперников по группе. Его слова передаёт «Чемпионат».

Любая игра идёт в плюс, если ты хорошо готов. Именно этим мы сейчас и занимаемся. Мы не выбираем соперника, Бельгия — уже который год первая в рейтинге ФИФА. Сложная встреча, это вообще матч открытия для нас. Мы уже играли с бельгийцами, игры проходили зрелищно и результативно, — сказал Черчесов.

По мнению наставника сборной России, домашний стадион и поддержка болельщиков играют большую роль, однако есть и более весомые факторы.

Важнее наша готовность, чтобы соответствовать уровню соперников и соревнований, — отметил он.

Чемпионат Европы — 2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир пришлось перенести в марте из-за вспышки COVID-19.

Ранее сообщалось, что агент нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова Герман Ткаченко прокомментировал невызов своего подопечного в сборную России на чемпионат Европы — 2020.