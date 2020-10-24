ФК «Спартак» предложил продление контракта Тедеско

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Встреча «Манчестер Юнайтед» с «Челси» в ходе матча шестого тура Английской премьер-лиги завершилась вничью без забитых голов.

В этом матче состоялся дебют уругвайского нападающего Эдинсона Кавани за МЮ. Он вышел на замену вместо Дэниела Джеймса на 58-й минуте игры. «Челси» с 9 набранными очками после 6 игр...