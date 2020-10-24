ФК «Спартак» предложил продление контракта Тедеско

https://static.news.ru/photo/7ff942c8-1632-11eb-a5d5-fa163e074e61_660.jpgДоменико ТедескоФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
«Спартак» предложил продление контракта главному тренеру Доменико Тедеско, заявил генеральный директор футбольного клуба Шамиль Газизов после гостевой победы над «Краснодаром» (3:1) в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Так, действующий контракт наставника истекает по окончании нынешнего сезона.
Мы ему предложили продление контракта. Он сам должен решать, — отметил Газизов, слова которого приводит Sport24.
Гендиректор «Спартака» также добавил, что Тедеско является талантливым тренером.
Ранее NEWS.ru писал, что московское «Динамо» обыграло «Сочи» в матче РПЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.
В составе победителей отличились Даниил Лесовой, Себастьян Шиманьски и Даниил Фомин.
Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram