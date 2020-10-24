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ФК «Спартак» предложил продление контракта Тедеско

22:47, 24 октября 2020
Доменико Тедеско Доменико Тедеско Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Спартак» предложил продление контракта главному тренеру Доменико Тедеско, заявил генеральный директор футбольного клуба Шамиль Газизов после гостевой победы над «Краснодаром» (3:1) в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Так, действующий контракт наставника истекает по окончании нынешнего сезона.

Мы ему предложили продление контракта. Он сам должен решать, — отметил Газизов, слова которого приводит Sport24.

Гендиректор «Спартака» также добавил, что Тедеско является талантливым тренером.

Ранее NEWS.ru писал, что московское «Динамо» обыграло «Сочи» в матче РПЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Даниил Лесовой, Себастьян Шиманьски и Даниил Фомин.

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