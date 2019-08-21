https://static.news.ru/photo/87d4d2f0-c43a-11e9-92cf-fa163e074e61_660.jpg Алексей Сутормин Фото: fc-zenit.ru

Казанский «Рубин» решил получить небольшую выручку за своего экс-футболиста Алексея Сутормина, продав его картонный муляж. Объявление о продаже руководство клуба опубликовало на официальной странице в Twitter.

Готовы продать легендарную картонную фигуру Алексея Сутормина, а все вырученные средства перечислить в качестве солидарных выплат тем, кому полагается! P.S. Все подтверждающие документы имеются, но обещали не выкладывать, — сообщается в официальном Twitter клуба.

Читатели в комментариях под публикацией считают, что картонную фигуру могут продать дороже самого Сутормина.

Готовы продать легендарную картонную фигуру Алексея Сутормина, а все вырученные средства перечислить в качестве солидарных выплат тем, кому полагается!



Ждём ваши предложения в реплаи!



P.S. Все подтверждающие документы имеются, но обещали не выкладывать pic.twitter.com/knISQwZJPS — «Рубин» Казань (@fcrk) August 21, 2019

Алексей Сутормин получил скандальную известность после его трансфера через «Рубин» из ФК «Оренбург» в «Зенит» за 50 тысяч рублей. После подписания всех необходимых документов казанский «Рубин» на своём официальном сайте поблагодарил Сутормина за «незабываемую неделю» в коллективе, а на презентации новичков команды выставил картонный муляж Алексея в полный рост.

«Зенит» на своих интернет-ресурсах разместил видеоролик о переходе полузащитника в стиле сериала «Санта-Барбара», писал News.ru.