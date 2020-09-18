ФК «Ротор» расторг контракт с защитником Пискуновым

Волгоградский клуб «Ротор» расторг контракт с 31-летним защитником Антоном Пискуновым.
Договор был расторгнут по соглашению сторон,
Пискунов играл за «Ротор» с 2017 года. В составе клуба он забил три гола за 70 матчей. Также он выступал за «Нефтехимик», петербургский «Динамо», «Луч-Энергия» и «КамАЗ».
Он стал третьим игроком за последние 10 дней, которого потерял «Ротор». Ранее клуб расторг контракты с Мухаммадом Султоновым и Жано Ананидзе.
Ранее NEWS.ru писал, что «Ротору» засчитали техническое поражение 3:0 и назначили штраф в 100 тыс. рублей за пропуск матча чемпионата России с «Ростовом» из-за коронавируса.
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