ФК «Ротор» расторг контракт с защитником Пискуновым

https://static.news.ru/photo/e602da08-fa5c-11ea-9a5c-fa163e074e61_660.jpg Антон Пискунов Фото: antoniollli/instagram.com

Волгоградский клуб «Ротор» расторг контракт с 31-летним защитником Антоном Пискуновым.

Договор был расторгнут по соглашению сторон, сообщает РБК со ссылкой на клуб.

Пискунов играл за «Ротор» с 2017 года. В составе клуба он забил три гола за 70 матчей. Также он выступал за «Нефтехимик», петербургский «Динамо», «Луч-Энергия» и «КамАЗ».

Он стал третьим игроком за последние 10 дней, которого потерял «Ротор». Ранее клуб расторг контракты с Мухаммадом Султоновым и Жано Ананидзе.

Ранее NEWS.ru писал, что «Ротору» засчитали техническое поражение 3:0 и назначили штраф в 100 тыс. рублей за пропуск матча чемпионата России с «Ростовом» из-за коронавируса.