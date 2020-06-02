Финал Кубка России по футболу пройдёт 25 июля

https://static.news.ru/photo/038a00ea-a4d8-11ea-b9ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Финальный матч Кубка России по футболу сезона-2019/20 состоится 25 июля.

Кубок России был приостановлен из-за пандемии коронавируса на стадии четвертьфинала, где не был сыгран матч между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом». Для этого матча определены даты 23–25 июня.

В следующий раунд уже вышли петербургский «Зенит», московский «Спартак» и подмосковные «Химки». Полуфинальные матчи пройдут 18–19 июля, сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее РПЛ опубликовала календарь оставшейся части сезона чемпионата России по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 19 июня матчем «Крылья Советов» — «Ахмат». Последний тур состоится 22 июля, писал NEWS.ru.