ФИФА подняла лимит возраста игроков на Олимпиаде до 24 лет

https://static.news.ru/photo/3f6976f8-7653-11ea-bcfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: AFLO/Global Look Press

Международная федерация футбола (ФИФА) увеличила максимальный возраст для футболистов, которые могут выступить на Олимпийских играх в Токио, до 24 лет.

В составах сборных, принимающих участие в футбольном турнире Олимпийских игр, могут находиться игроки не старше 23 лет, а также три футболиста, возраст которых может превышать этот лимит, — сообщает The Guardian.

По информации издания, это решение было вызвано переносом Олимпиады с 2020 на 2021 год. В олимпийском турнире примут участие 16 сборных футбольных команд.

Как писал NEWS.ru, летние Олимпийские игры в Токио, которые должны были пройти в этом году, официально перенесены в связи с пандемией коронавируса. Глава оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори сообщил, что открытие летних Игр в японском Токио состоится 23 июля 2021 года, а Паралимпийские игры начнутся 24 августа.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.