ФИФА смягчила санкции против РПЛ. Вернется ли российский футбол в Европу? Что значат обновленные правила для легионеров РПЛ и есть ли вероятность ослабления и других санкций

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чемпионат России по футболу среди клубов Премьер-лиги

Международная федерация футбола на днях продлила разрешение легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами. Обновленное разрешение ФИФА будет действовать до 30 июня 2024 года при условии, что клубы должны быть проинформированы о таком решении до 1 июля 2023 года. Правило не будет применяться к договорам, подписанным или продленным после 7 марта 2022 года. NEWS.ru рассказывает, что значат эти изменения и есть ли вероятность ослабления других санкций, в результате которого российский футбол смог бы вернуться на международную арену.

Когда ФИФА разрешила легионерам покидать клубы РПЛ

7 марта прошлого года на фоне начала специальной военной операции на Украине организация разрешила иностранным футболистам и тренерам временно приостановить контракты с российскими клубами в одностороннем порядке и стать игроками зарубежных команд. То же самое разрешили сделать и иностранцам, играющим и тренирующим в чемпионате Украины. Уточнялось, что новые соглашения будут рассчитаны до 30 июня 2022-го, а после истечения срока контрактов легионеры должны будут вернуться в прежние команды.

Однако после 30 июня ФИФА несколько раз продлевала разрешения, что позволяло иностранцам не возвращаться в Россию. Кроме того, воспользоваться опцией до недавнего времени могли даже те легионеры, кто остался в РПЛ в феврале — марте и заключил новые контракты после решения ФИФА.

Какие легионеры уехали из России

Одним из наиболее пострадавших от решения ФИФА клубов стал «Ростов», который покинула группа из шести легионеров. Все они являлись футболистами основного состава. С похожей ситуацией столкнулись и «Краснодар» с «Рубином». Казанский клуб не смог оправиться от того потрясения и вылетел из РПЛ.

Лидер российского футбола «Зенит» обошелся без потерь, так как почти все легионеры клуба являются латиноамериканцами и спокойно восприняли события конца зимы — начала весны прошлого года. Повезло и «Спартаку» — красно-белые лишились лишь резервиста Максимилиано Кофрие и Алекса Крала, который и так был в аренде. Команду теоретически мог покинуть лидер — голландец Квинси Промес, однако на родине против него возбуждено уголовное дело, и он предпочитает оставаться в РФ.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Игрок ФК «Спартак» Квинси Промес в матче 28-го тура чемпионата России по футболу

Российские клубы пытались оспорить решение ФИФА в CAS

Апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) направили петербургский «Зенит», столичные ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив», а также «Сочи», «Ростов», «Краснодар» и казанский «Рубин». Клубы просили немедленного возвращения футболистов в Россию и денежную компенсацию. Но не получили ни того ни другого. Кстати, с аналогичным требованием в CAS обращался и украинский «Шахтер». Итог был таким же.

«Комиссии CAS отклонили соответствующие запросы и подтвердили оспариваемое решение, которое было следствием законной цели в свете Устава ФИФА, а принятые меры не были грубо непропорциональными и оставались в сфере усмотрения, предоставленного ФИФА швейцарским законодательством», — говорилось в заявлении суда.

В мае 2023-го ФИФА поменяла правила

Теперь легионеры, уехавшие из России, могут в течение ближайшего года не выступать за клубы РПЛ, однако у остальных такой опции больше нет. Это касается тех иностранцев, которые сейчас играют в российском чемпионате, а также легионеров, заключивших новые контракты с командами РПЛ после 7 марта 2022-го. Так что теперь лазейка, согласно которой любой иностранец мог в одностороннем порядке приостановить контракт с российской командой когда угодно, закрыта.

«Такие поправки от ФИФА — это положительная тенденция в работе с Российским футбольным союзом (РФС). Хорошо, что они слышат нас и пытаются найти какие-то пути и выходы из ситуации. Надеюсь, так и будет продолжаться», — заявил в интервью Sport24 член исполкома РФС Владимир Крысин.

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press Матч 21-го тура между «Химками» и «Краснодаром», Джон Кордоба

Колосков поблагодарил ФИФА за решение по контрактам легионеров в РПЛ

С Крысиным согласен почетный президент РФС, бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков. В интервью NEWS.ru он рассказал, как решение ФИФА повлияет на будущее российского футбола.

«Важно понимать, что было два решения ФИФА. Первое — для игроков, которые заключили контракт до СВО, им разрешили прерывать контракт. Второе — для тех, кто заключил контракт с российским клубом после начала СВО, вот им запрещено в одностороннем порядке разрывать контракты. Если захотят расторгнуть контракт, то только в общем порядке. Это решение пойдет на пользу российскому футболу, появится определенность в переходе легионеров. Это говорит о здравом смысле организации», — сказал Колосков.

Он добавил, что руководители российского футбола плодотворно поработали с ФИФА. Первоначальное разрешение разрывать контракты легионерам «было чисто политическим, а сейчас все сделано в интересах футбола».

Футбольный агент Алексей Сафонов в разговоре с корреспондентом NEWS.ru выразил мнение, что решение ФИФА по поводу легионеров в РПЛ — это движение в правильном направлении.

«Это небольшой шаг вперед. Совсем небольшой, но он точно в правильном направлении. А по поводу легионеров — сейчас европейцы в Россию особо не едут, а вот латиноамериканцы, бразильцы, аргентинцы едут. Так было всегда — так и будет», — сказал Сафонов.

Однако официальная позиция РФС остается жесткой. В пресс-службе организации сообщили РБК, что продолжают считать само решение о возможности односторонней приостановки контракта «безосновательной и избыточной мерой».

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Игрок ФК «Зенит» Ярослав Ракицкий

Скоро ли российские клубы смогут вернуться в Европу?

Вячеслав Колосков, бывший вице-президент ФИФА и бывший член исполкома ФИФА и УЕФА, отметил, что решение ФИФА о легионерах РПЛ касается только узкой категории футболистов в российском чемпионате. Однако «бан РФС остается в силе, и его снятие будет зависеть от других условий, в том числе от политических», — считает Колосков.

С конца февраля прошлого года российский футбол находится под тотальными санкциями со стороны ФИФА и УЕФА. Наши сборные и клубы отстранены от всех соревнований под эгидой организации, предпосылок для снятия санкций пока нет. Руководители двух главных футбольных организаций неоднократно и последовательно заявляли, что они хотели бы возвращения России, но пока не окончена СВО, речи об этом идти не может.

«У меня сердце разрывается из-за российских спортсменов, которые ни в чем не виноваты и не могут нормально участвовать в наших соревнованиях. Но пока этот конфликт продолжается, вряд ли мы сможем принять какое-то решение. Должна быть такая форма давления», — сказал глава УЕФА Александер Чеферин в апреле, и с тех пор его позиция не менялась.

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