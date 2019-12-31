https://static.news.ru/photo/4f02b1c2-2baa-11ea-af7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международная федерация футбола (ФИФА) может изменить регламент определения положения «вне игры».

Организация предложила рассмотреть офсайд с новой стороны: если между атакующим игроком и последним защищающимся футболистом есть «очевидный просвет», в таком случае, гол не будет засчитан.

Подобный вопрос был поднят после матча 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном», который завершился в пользу подопечных Юргена Клоппа со счётом 1:0. Во время игры судьи допустили несколько ошибок: сначала арбитры засчитали мяч, забитый форвардом «скаузеров» Садио Мане, который изначально не был засчитан в связи с игрой рукой Вирджила ван Дейка. Спустя несколько минут арбитры встречи отменили уже забитый гол в ворота «Ливерпуля» из-за небольшого офсайда.

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