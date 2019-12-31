Международная федерация футбола (ФИФА) может изменить регламент определения положения «вне игры».
Организация предложила рассмотреть офсайд с новой стороны: если между атакующим игроком и последним защищающимся футболистом есть «очевидный просвет», в таком случае, гол не будет засчитан.
Подобный вопрос был поднят после матча 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном», который завершился в пользу подопечных Юргена Клоппа со счётом 1:0. Во время игры судьи допустили несколько ошибок: сначала арбитры засчитали мяч, забитый форвардом «скаузеров» Садио Мане, который изначально не был засчитан в связи с игрой рукой Вирджила ван Дейка. Спустя несколько минут арбитры встречи отменили уже забитый гол в ворота «Ливерпуля» из-за небольшого офсайда.
Футбольный клуб «Ювентус» поблагодарил и попрощался с нападающим Марио Манджукичем, который продолжит карьеру в катарской команде «Аль-Духаиль», ранее писал NEWS.ru.
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