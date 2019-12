К составу туринцев 33-летний форвард присоединился в 2015 году, стал четырёхкратным чемпионом Италии, трёхкратным обладателем Кубка Италии, двукратным — Суперкубка. После назначения главным тренером Маурицио Сарри хорватский спортсмен ни разу не вышел на поле в сезоне-2019/20.

Thank you, @MarioMandzukic9 ! All the best on your next adventure!



