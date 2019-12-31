https://static.news.ru/photo/064b2098-2b98-11ea-8204-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Футбольный клуб «Ювентус» поблагодарил и попрощался с нападающим Марио Манджукичем, который продолжит карьеру в катарской команде «Аль-Духаиль».

К составу туринцев 33-летний форвард присоединился в 2015 году, стал четырёхкратным чемпионом Италии, трёхкратным обладателем Кубка Италии, двукратным — Суперкубка. После назначения главным тренером Маурицио Сарри хорватский спортсмен ни разу не вышел на поле в сезоне-2019/20.

Защитник «Витесса» может перейти в «Ливерпуль», ранее писал NEWS.ru.