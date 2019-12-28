https://static.news.ru/photo/dbba69f6-2b06-11ea-b203-fa163e074e61_660.jpg Фото: Niels Boersema/Global Look Press

«Ливерпуль» присматривается к защитнику голландского «Витесса» Максу Кларку, которого он может подписать во время зимнего трансферного окна.

Также за футболистом наблюдают и другие представители Английской премьер-лиги (АПЛ), пишет издание Mirror.

Кларк выступает за «Витесс» с 2018 года, в текущем сезоне голландского чемпионата он выходил на поле в 17 матчах. На его счету один гол и два предупреждения.

Ранее NEWS.ru писал, что московский ЦСКА продлил действующий контракт с 16-летним голкипером Торопом.