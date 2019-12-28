«Ливерпуль» присматривается к защитнику голландского «Витесса» Максу Кларку, которого он может подписать во время зимнего трансферного окна.
Также за футболистом наблюдают и другие представители Английской премьер-лиги (АПЛ), пишет издание Mirror.
Кларк выступает за «Витесс» с 2018 года, в текущем сезоне голландского чемпионата он выходил на поле в 17 матчах. На его счету один гол и два предупреждения.
Ранее NEWS.ru писал, что московский ЦСКА продлил действующий контракт с 16-летним голкипером Торопом.
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