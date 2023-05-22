ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с клубами из России ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с клубами из России до 30 июня 2024 года

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Международная федерация футбола продлила разрешение легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами, говорится на официальном сайте ФИФА. Обновленное разрешение будет действовать до 30 июня 2024 года при условии, что клубы должны быть проинформированы о таком решении до 1 июля 2023 года. Отмечается, что правило не будет применяться к договорам, подписанным или продленным после 7 марта 2022 года.

В целях защиты легионеров и тренеров, покинувших территорию Украины или России из-за военного конфликта и не желающих в настоящее время возвращаться в связи с обстоятельствами, эти игроки и тренеры будут иметь право в одностороннем порядке приостановить действие своих трудовых договоров с клубами, входящими в Украинскую ассоциацию футбола или Российский футбольный союз, до 30 июня 2024 года при условии, что клубы должным образом уведомлены о приостановке в письменной форме до 1 июля 2023 года, — указано в официальном сообщении.

В феврале 2022 года ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостанавливать контракты с российскими и украинскими клубами из-за военного конфликта между странами.

В апреле президент УЕФА Александр Чеферин заявлял, что вопрос об участии российских игроков в международных соревнованиях вряд ли решится до окончания СВО. Российские футбольные клубы и сборные отстранили от международных турниров под эгидой УЕФА и ФИФА после начала спецоперации в феврале 2022 года. Национальная сборная не смогла сыграть в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира в Катаре и пропустила жеребьевку в рамках отбора на чемпионат Европы 2024 года, который состоится в Германии.