ФИФА призвали наказать камерунца Ондуа за российский флаг на бутсах

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В Норвегии потребовали от Международной федерации футбола (ФИФА) наказать имеющего российское гражданство полузащитника сборной Камеруна Гаэля Ондуа за то, что он надел бутсы с флагом России на чемпионате мира в Катаре. Инцидент произошел 24 ноября в матче первого тура группового турнира с командой Швейцарии. После игры Ондуа заявил, что это было знаком уважения к стране, в которой он вырос.

Если это не вызовет спортивной реакции, то это в очередной раз покажет, насколько ФИФА вышла из-под контроля. Это политический символ, который воспринимается как поддержка отстраненной команды. Это преднамеренное действие, направленное на то, чтобы оставить след в решении об исключении России, — заявил по поводу произошедшего генсек Норвежского Хельсинкского комитета Берит Линдерман, его слова приводит Норвежская вещательная корпорация (NRK).

В свою очередь футбольный эксперт NRK Карл-Эрик Торп назвал жест Ондуа неуместным. По его мнению, случившееся выглядит «как провокация для чрезвычайно большого количества людей». По мнению Торпа, «с моральной точки зрения ФИФА обязана вмешаться».

Российские сборные и клубы решением ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) были отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок в связи с проведением РФ специальной военной операции на Украине.

Гаэлю Ондуа 27 лет, он родился в Камеруне, но с детства жил в России. Начинал карьеру в юношеской команде московского «Локомотива», выступал за столичный ЦСКА, «Зарю» из Луганска, махачкалинский «Анжи», швейцарский «Серветт» и датский «Вайле». В настоящее время играет в немецком «Ганновере».

Ранее сообщалось, что в Иране экс-игрока национальной сборной по футболу Вурию Гафури арестовали за «пропаганду против государства». Сейчас 35-летний Гафури выступает за местный «Фулад».

Футболист выразил сочувствие семье 22-летней студентки курдского происхождения Махсы Амини, чья смерть вызвала последние протесты в Иране. Гафури, который сам является представителем курдского меньшинства Ирана, призвал прекратить жестокое подавление протестов в западном курдском регионе страны. Гафури обвиняют в «оскорблении репутации национальной сборной», а также в «пропаганде против государства».