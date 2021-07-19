ФИФА дисквалифицировала трёх российских футболистов за допинг

Международная федерация футбола (ФИФА) дисквалифицировала российских футболистов Ивана Князева («Звезда», Пермь), Владимира Обухова («Ростов») и Дарью Мещерякову (экс-игрок сборной России) за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что в допинг-пробах Ивана Князева и Владимира Обухова обнаружен метандиенон, а в пробах Дарьи Мещеряковой — фуросемид. Пробы были взяты у футболистов ещё в 2013 году.

Князев и Мещерякова отстранены на два года, Обухов — на полгода, так как он признал вину и сотрудничал со следствием. По информации ТАСС, «Ростов» расторг с ним контракт.

Дисквалификация Князева и Мещеряковой вступает в силу с 19 июля. Срок отстранения Обухова вступил в силу 2 июля и истекает в декабре 2021 года.

18 июля сообщалось, что российских гребцов из парной четвёрки сняли с Олимпиады в Токио.