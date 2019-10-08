Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес будет готовиться к матчу отборочного турнира ЕВРО-2020 против команды Шотландии под присмотром медицинского штаба.
На второй тренировке сборной, которая прошла 8 октября в Новогорске, большинство игроков занимались в общей группе.
Фернандес провёл занятие по индивидуальной программе под контролем физиотерапевта. Также с небольшими ограничениями занимались Далер Кузяев и Дмитрий Баринов, сообщает пресс-служба РФС.
Под присмотром медицинского штаба Фернандес продолжит подготовку к матчу с Шотландией. Также с небольшими ограничениями занимались Кузяев и Баринов. 2/2— Сборная России (@TeamRussia)
October 8, 2019
Матч между сборными России и Шотландии пройдёт 10 октября в «Лужниках». Россиян поддержат не менее 45 тысяч болельщиков, писал News.ru.
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