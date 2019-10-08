https://static.news.ru/photo/fd356ba0-e9cd-11e9-8bc1-fa163e074e61_660.jpg Марио Фернандес Фото: Сергей Булкин/News.ru

Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес будет готовиться к матчу отборочного турнира ЕВРО-2020 против команды Шотландии под присмотром медицинского штаба.

На второй тренировке сборной, которая прошла 8 октября в Новогорске, большинство игроков занимались в общей группе.

Фернандес провёл занятие по индивидуальной программе под контролем физиотерапевта. Также с небольшими ограничениями занимались Далер Кузяев и Дмитрий Баринов, сообщает пресс-служба РФС.

Под присмотром медицинского штаба Фернандес продолжит подготовку к матчу с Шотландией. Также с небольшими ограничениями занимались Кузяев и Баринов. 2/2 — Сборная России (@TeamRussia) October 8, 2019

Матч между сборными России и Шотландии пройдёт 10 октября в «Лужниках». Россиян поддержат не менее 45 тысяч болельщиков, писал News.ru.