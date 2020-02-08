Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал матч против сербского «Партизана» на турнире в Катаре, отметив ошибки игроков и судей.
Игра команды была тренировочная, масса ошибок. Видно, что она физически ещё не готова. Судейство? Георгий Джикия правильно сказал — ни о чём, — цитирует Федуна ТАСС.
Он также подчеркнул, что главной задачей было не выиграть турнир, а побегать и набрать физическую форму.
Ранее «Спартак» обыграл сербский «Партизан» со счётом 3:2 в матче международного межсезонного товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер, организованного телеканалом «Матч Премьер». Благодаря этой победе «Спартак» во второй раз стал победителем турнира в Катаре, писал NEWS.ru.
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