https://static.news.ru/photo/b0043612-4a81-11ea-b6dc-fa163e074e61_660.jpg Леонид Федун Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал матч против сербского «Партизана» на турнире в Катаре, отметив ошибки игроков и судей.

Игра команды была тренировочная, масса ошибок. Видно, что она физически ещё не готова. Судейство? Георгий Джикия правильно сказал — ни о чём, — цитирует Федуна ТАСС.

Он также подчеркнул, что главной задачей было не выиграть турнир, а побегать и набрать физическую форму.

Ранее «Спартак» обыграл сербский «Партизан» со счётом 3:2 в матче международного межсезонного товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер, организованного телеканалом «Матч Премьер». Благодаря этой победе «Спартак» во второй раз стал победителем турнира в Катаре, писал NEWS.ru.